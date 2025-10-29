Giornalismo: Premio Natale Ucsi, è Stefano Filippi il nuovo presidente di giuria. Iscrizioni fino al 31 ottobre

È Stefano Filippi il nuovo presidente della giuria del Premio giornalistico nazionale Natale Ucsi, la cui cerimonia di consegna si terrà il prossino 20 dicembre nella sala Arazzi del Comune di Verona (ore 11). Lo rende noto oggi l’Unione cattolica stampa italiana (Ucsi), ricordando che il bando relativo alla 31ma edizione del riconoscimento scade il 31 ottobre. Rimangono quindi solo due giorni per inviare le candidature sul sito www.premioucsi.it . Il Premio, promosso dalla sezione veronese dell’Ucsi, ha l’obiettivo di valorizzare “il giornalismo che racconta il bene”. “Raccontare il bene, cioè i gesti che costruiscono, è invito ad agire per assetti sociali più umani e più giusti”, disse nel 2024, durante la cerimonia del trentennale, Stefano Filippi, allora presidente Ucsi Verona, da quest’anno nuovo presidente della giuria. In concorso servizi/articoli realizzati tra il 1° novembre 2024 e il 31 ottobre 2025.

Fondazione Cattolica attribuisce, fin dalla nascita del premio, i riconoscimenti principali alla stampa, Tv e radio per il migliore articolo pubblicato su quotidiani, periodici o testate online regolarmente registrate e al miglior servizio televisivo e radiofonico. Fondazione Banca popolare di Verona assegna il premio speciale Genio della donna. Gruppo editoriale Athesis con la Targa Athesis valorizza i giovani talenti. L’Ufficio comunicazione sociali della Conferenza episcopale del Triveneto (Cet) consegna il riconoscimento speciale della giuria “Giornalisti e società: la professione giornalistica al servizio dell’uomo”. Il premio è patrocinato da Ucsi nazionale, Comune di Verona, Ordine nazionale dei giornalisti e Ordine dei giornalisti del Veneto.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /