Maltempo: Protezione civile, “in arrivo piogge e temporali sui settori occidentali del Paese. Allerta gialla in otto Regioni”

“Un’area di bassa pressione, in avvicinamento dalla Francia, porterà correnti sud-occidentali caldo umide, con conseguenti precipitazioni, da sparse a diffuse, sui settori occidentali del nostro Paese, anche localmente a carattere temporalesco sulle aree costiere e sulle isole maggiori”. Ad annunciarlo è il Dipartimento di Protezione civile in una nota nella quale spiega che “sulla base delle previsioni disponibili” e “d’intesa con le Regioni coinvolte” è stato emesso “avviso di condizioni meteorologiche avverse”. “L’avviso – prosegue la nota – prevede dalla sera di oggi, mercoledì 29 ottobre, precipitazioni, da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria e Toscana, in estensione all’Emilia-Romagna. Attese, dal primo mattino di domani, precipitazioni, da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sardegna e Lazio, specie lungo i settori costieri, in estensione dalla tarda mattinata alla Sicilia”. “I fenomeni – precisa la Protezione civile – saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, giovedì 30 ottobre, allerta gialla per rischio meteo-idro su parte di Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, Lazio, Calabria, Sardegna e sugli interi territori di Umbria e Sicilia.

