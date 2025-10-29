Università cattoliche: Pernigo (Campus Bio-Medico), “l’organizzazione cambia pelle ma non l’anima”

Valorizzare alle persone che compongono l’organizzazione è una delle direttrici che le università cattoliche stanno perseguendo e che è emersa durante la conferenza internazionale aperta oggi presso la Pontificia Università della Santa Croce e in programma fino a sabato. Una testimonianza di come gli Atenei stiano riadattando la propria governance è stata offerta da Alessandro Pernigo, vicepresidente dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, in apertura del primo panel dal titolo “La missione come faro della strategia”. “Come Campus – ha spiegato – abbiamo cercato di riscoprire le nostre origini andando a raccontare la nostra storia. Abbiamo innanzitutto realizzato un docufilm, chiamato ‘Carey Stories’, che racconta la nostra missione, attraverso la storia delle persone che ci lavorano e che rendono vivo ogni giorno, medici, infermieri, docenti, ricercatori, personale amministrativo. Abbiamo narrato la storia di persone o di successi accademici o di altri avvenimenti tramite articoli, interviste, cortometraggi, video di persone che in qualche modo attraverso il loro lavoro cercano di lasciare una traccia nel mondo. E poi stiamo terminando la stesura della ‘Carta delle finalità’ che abbiamo deciso di fare, lavorando in modo trasversale con tutti gli enti che compongono il nostro sistema”. “Abbiamo scelto di farlo – ha proseguito – in modo inclusivo, dialogando, coinvolgendo tante persone per arrivare a un documento che parli un linguaggio semplice e diretto per essere da tutti condiviso, con l’idea di custodire e continuare a verificare la missione nel campo. In questi ultimi anni ci siamo dotati di due figure che si chiamano consiglieri identity. Queste sono persone che siedono nel consiglio di amministrazione, che lavorano insieme al presidente, al rettore e a tutte le strutture organizzative che compongono l’università e il Policlinico per sviluppare iniziative volte a mantenere e valorizzare l’importanza della mission e del purpose all’interno dell’organizzazione che cambia pelle ma non l’anima”.

