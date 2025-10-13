Scuola: Progetto Compiti@casa, riparte il segretariato sociale in 20 istituti di Piemonte, Lazio, Campania e Sicilia

Riparte per l’anno scolastico 2025-2026 il servizio di segretariato sociale nelle 20 scuole secondarie di primo grado coinvolte in Compiti@casa, il progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il servizio, presente negli istituti una volta a settimana per tutto l’anno scolastico, è rivolto al corpo docente e alle famiglie degli studenti con l’obiettivo di fornire un supporto concreto nel disbrigo delle pratiche burocratiche legate alla vita scolastica, facilitare le relazioni con gli altri servizi del territorio e sostenere le attività di orientamento scolastico. Un punto di riferimento che rafforza il patto educativo tra scuola, famiglie e comunità, contribuendo a contrastare le situazioni di disagio e povertà educativa. Compiti@casa è un progetto triennale ideato nel 2020 dalla Fondazione De Agostini e dall’Università di Torino, per l’edizione 2024-2027 finanziato da Fondazione De Agostini, Impresa sociale Con i Bambini, Fondazione Alberto e Franca Riva, UniCredit Foundation, Fondazione Comunità Novarese. Oltre al segretariato sociale, il progetto offre un servizio di tutorato online, in partenza nel secondo quadrimestre: studenti universitari formati e retribuiti supporteranno nello studio ragazzi e ragazze delle scuole secondarie di primo grado in situazione di difficoltà di apprendimento, disagio educativo, scarso rendimento scolastico o bassa partecipazione alla vita scolastica. Oltre 500 studenti parteciperanno alle attività di sostegno allo studio.

“Lo scorso anno, alcune famiglie hanno incontrato difficoltà in varie fasi del percorso scolastico, come l’iscrizione alla scuola superiore, l’accesso alle piattaforme digitali o la ricerca di opportunità sul territorio. In tali circostanze, l’intervento degli operatori dei segretariati sociali ha permesso di offrire un sostegno concreto alle famiglie, riducendo il carico di richieste che la scuola si trova quotidianamente ad accogliere”, dichiara Barbara Guadagni, responsabile del progetto per la cooperativa sociale Parsec. “Questa nuova edizione”, sottolinea Marina Marchisio Conte, professoressa ordinaria dell’Università di Torino, ideatrice del progetto insieme alla Fondazione De Agostini, “vedrà tutti gli attori coinvolti ancora più coesi e pronti a valorizzare l’esperienza maturata, rafforzando la rete di collaborazione tra scuole, università e territorio per promuovere con ancora maggiore efficacia il successo formativo e l’inclusione educativa”. La partnership è costituita da Parsec cooperativa sociale (capofila, Roma), cooperativa sociale Raggio Verde (Novara), Traparentesi aps (Napoli), associazione I Tetti Colorati (Ragusa), Università di Torino (responsabile scientifico), Sapienza Università di Roma, Università degli Studi di Napoli Federico II, Università di Messina e 20 scuole che operano in contesti complessi delle quattro regioni coinvolte: Piemonte, Lazio, Campania e Sicilia. Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

