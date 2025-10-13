Opera Don Orione: Foggia, morto don Gernaldo Conti

La comunità dei fedeli piange la scomparsa di don Gernaldo Conti, sacerdote dei Figli della Divina Provvidenza (Opera Don Orione). Il religioso si è spento, nella notte, presso il Santuario della Madre di Dio Incoronata. Sacerdote dei Figli della Divina Provvidenza, don Gernaldo, alle 01:10 del mattino, è stato accolto da Gesù, da lui tanto invocato negli ultimi giorni, da San Luigi Orione e da San Carlo Acutis. Don Gernaldo è salito al cielo presso il Santuario della Madre di Dio Incoronata (Foggia) nel giorno della Resurrezione del Signore Gesù, e della Prima Festa di San Carlo Acutis, da lui tanto amato. Don Gernaldo nasce a Mondavio (provincia di Pesaro) il 14 marzo 1942 e inizia il suo cammino vocazionale a Roma, per poi entrare ufficialmente nella vita religiosa il 6 ottobre 1960, a Tortona – Paterno. Svolge il suo noviziato nell’anno 1963-1964, presso Villa Moffa, dove emette la sua prima professione religiosa l’11 ottobre 1964. Dopo il noviziato, svolge il tirocinio formativo a Messina dal 1967 al 1970, un periodo fondamentale anche per la sua formazione intellettuale e pastorale e proprio a Messina emette la sua professione perpetua il 13 luglio 1969. Ordinato ordinato suddiacono il 3 aprile 1971 e poi diacono l’11 luglio 1971, il 2 ottobre 1971, a Roma – Prima Porta, riceve l’ordinazione presbiterale. Completa il suo cammino di consacrazione emettendo il quarto voto il 10 ottobre 1984, presso il santuario dell’Incoronata di Foggia. Nel corso del suo lungo ministero, Don Gernaldo ha svolto numerosi incarichi pastorali e comunitari, sempre con dedizione entusiasmo e spirito di servizio. Inviato a Palermo nel 1972, vi resta fino al 1974, svolgendo il ruolo di assistente e insegnante. Successivamente, dal 1974 al 1981, è a Reggio Calabria, dove ricopre l’incarico di consigliere e di incaricato della Vicarìa del Fondo Versace, un’opera particolarmente sensibile alle necessità del territorio. Nel 1981 viene nominato direttore e parroco della comunità di Foggia – Santa Maria della Croce, incarico che mantiene fino al 1989. Dopo questa esperienza, si trasferisce a Roma – Santa Maria, dove, dal 1989 al 1994, si dedica alla pastorale giovanile e, dal 1991, anche al ruolo di direttore della comunità. Nel triennio 1994–1996, è chiamato a servire la Provincia religiosa come Vicario Provinciale e responsabile della Pastorale Giovanile, contribuendo a coordinare e promuovere le attività formative e vocazionali. Dal 1996 al 2002, torna a Foggia – Incoronata, dove assume nuovamente l’incarico di direttore e parroco, offrendo continuità e cura pastorale alla comunità. In seguito, dal 2002 al 2005, si trasferisce a Roma, nella parrocchia di Santa Maria Mater Dei a Monte Mario, dove svolge il servizio di consigliere e parroco, in un contesto urbano e pastorale impegnativo. Infine, a partire dal 2005 e fino ad oggi, rientra a Foggia – Incoronata, dove si dedica al ministero della confessione, offrendo ascolto e accompagnamento spirituale. La vita di Don Gernaldo è stata caratterizzata da una lunga fedeltà alla vocazione religiosa e sacerdotale, da un forte impegno educativo e pastorale. Tantissimi i messaggi di cordoglio da parte di chi lo ha conosciuto o ne è stato accompagnato lungo il proprio cammino di fede. Tra questi, le parole della sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo: “Un riferimento per la nostra comunità”. I Funerali si svolgeranno domani 14 ottobre alle ore 15.30 presso il Santuario della Madre di Dio Incoronata in Foggia.

