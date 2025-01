Libano: Save the Children, “quasi un terzo dei bambini affronta livelli critici di fame in un Paese in crisi dopo un anno di conflitto”

“Quasi un terzo dei bambini in Libano – il 29% – ha iniziato il nuovo anno affrontando livelli critici di fame, mentre alcuni sono spinti al lavoro minorile per sostenere le proprie famiglie”. Lo afferma Save the Children, sulla base dei nuovi dati dell’Integrated Food Security Phase Classification (Ipc), che hanno mostrato un aumento di quasi il 5% della fame infantile negli ultimi tre mesi.

Secondo le stime di Save the Children circa 526.000 bambini in Libano entro marzo si troveranno a livelli di fame di “crisi”, “emergenza” o “catastrofe”, pari alla fase 3 Ipc o superiori – rispetto ai circa 504.000 bambini di ottobre.

Per la prima volta in Libano, nella storica città di Baalbek, è stata registrata la fase 4 dell’Ipc, o condizioni di “emergenza” della fame, il che significa che le famiglie si trovano ad affrontare alti tassi di malnutrizione e ricorrono a strategie estreme, tra cui lavoro minorile, attività illegali o contrarre debiti eccessivamente onerosi.

Le comunità di rifugiati palestinesi e siriani in Libano sono particolarmente colpite, il 40% di loro affronta livelli di crisi e di emergenza della fame, fase 3 dell’Ipc e oltre.

Dall’ottobre 2023, il conflitto tra Hezbollah e Israele ha ucciso più di 4.000 persone in Libano, tra cui 290 bambini, e ha provocato 1,2 milioni di sfollati, peggiorando una terribile crisi umanitaria in corso nel Paese. Più della metà dei 5,5 milioni di abitanti, infatti, dipendeva già dagli aiuti umanitari per i bisogni primari, prima dell’inizio del conflitto.

Oggi 1 bambino su 4 sotto i cinque anni vive in grave povertà alimentare. L’istruzione è interrotta da sei anni, a causa della pandemia, dell’instabilità politica, dell’esplosione al porto di Beirut e degli scioperi degli insegnanti che minacciano il loro futuro.

“Nel corso degli anni i bambini in Libano sono stati colpiti da uno shock dopo l’altro e il cibo ha finito per essere sempre più fuori portata. Il recente conflitto ha ulteriormente peggiorato le condizioni del Paese, attanagliato oggi da fame e povertà. Quasi un terzo dei bambini affrontano livelli di fame critici, con il concreto pericolo per un’intera generazione di avere danni a lungo termine per la propria salute. Per i più piccoli questa crisi potrebbe essere una questione di vita o di morte. I bambini malnutriti rischiano di contrarre malattie mortali e di subire danni permanenti allo sviluppo che possono causare molteplici problemi di salute. Sono scampati alle bombe solo per affrontare nuove minacce di fame e malattie. Non possiamo lasciare che questa diventi la nuova normalità”, dichiara Jennifer Moorehead, direttrice di Save the Children in Libano.

Save the Children chiede a tutti i firmatari dell’accordo di cessate il fuoco di garantire che venga mantenuto a tempo indefinito e di garantire che ogni bambino in Libano abbia accesso all’assistenza e ai servizi essenziali di cui ha bisogno per sopravvivere e prosperare. Gli operatori umanitari devono essere in grado di fornire aiuti e le famiglie devono essere in grado di riceverli – in modo sicuro e rapido, senza ostacoli o restrizioni. Invita inoltre tutti i programmi di assistenza alimentare a rispondere in modo specifico ai bisogni alimentari dei bambini, dando priorità all’accesso a diete nutrienti e diversificate, per prevenire impatti irreversibili sullo sviluppo.

