Giornata internazionale dell’educazione: Salesiani per il sociale, al via progetti per 2mila bambini e ragazzi, con 160 volontari in campo contro la povertà educativa

In occasione della Giornata Internazionale dell’Educazione, Salesiani per il sociale ribadisce il proprio impegno nell’offrire a bambini e ragazzi un aiuto concreto contro abbandono scolastico e modelli devianti, grazie a una serie di progetti nazionali e locali, nelle aree più a rischio, che prevedono attività di supporto allo studio e momenti ricreativi nel tempo libero, attraverso il coinvolgimento delle scuole e delle famiglie. L’Italia – si legge in un comunicato diffuso oggi – è tra i Paesi europei in cui la povertà educativa è più forte e si riproduce per via intergenerazionale nei ceti più svantaggiati. In particolare, il Mezzogiorno costituisce il bacino principale della dispersione scolastica, con Sicilia, Puglia e Campania con percentuali superiori al 14%. Per contribuire a spezzare questa catena, la rete associativa Salesiani per il sociale – fondata dai Salesiani d’Italia di don Bosco – ha avviato una serie di progetti su tutto il territorio nazionale con l’obiettivo di favorire un processo continuo e diffuso di apprendimento da parte di bambini e adolescenti, specialmente nelle aree più a rischio. Ad oggi, sono circa 2mila i beneficiari di questi progetti, sia nazionali che locali, che vedono coinvolti 160 educatori distribuiti in diverse regioni d’Italia: Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Marche, Lazio, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia.

“La povertà educativa non è più un’emergenza, ma un fenomeno grave e strutturale nella società italiana, che coinvolge oltre un milione di minori e compromette la crescita delle giovani generazioni. Di fronte a questa realtà, è indispensabile destinare risorse permanenti al contrasto della povertà educativa e adottare politiche sistematiche che rafforzino i servizi educativi e sociali a supporto dei minori e dei giovani in difficoltà”, afferma don Francesco Preite, Presidente nazionale di Salesiani per il sociale che ricorda: “Ogni giorno, un esercito di educatori, assistenti sociali e psicologi, insieme a famiglie e scuole, lavora per creare un ambiente educativo fondato su fiducia, accoglienza e accompagnamento personale. Seguendo il sistema preventivo di don Bosco, promuoviamo conoscenze e competenze, aiutando bambini e ragazzi a inseguire le proprie aspirazioni e costruire un futuro migliore attraverso lo studio, la creatività e lo sviluppo delle proprie capacità”. Per saperne di più e conoscere i progetti avviati da Salesiani per il Sociale in tutto il territorio nazionale: https://www.salesianiperilsociale.it/