Spiritualità: Missionari Vincenziani, arriva a Adrano, in Sicilia, il pellegrinaggio nazionale della statua della Vergine della Medaglia Miracolosa

Il pellegrinaggio nazionale della statua della Vergine della Medaglia Miracolosa torna in Sicilia: da oggi all’8 dicembre sarà nella parrocchia di Santa Maria degli Angeli di Adrano (Ct) nell’arcidiocesi di Catania. “La comunità parrocchiale S. Maria degli Angeli – spiega il parroco, don Pietro Rapisarda – con gioia attende di accogliere la Madonna della Medaglia Miracolosa all’inizio di quest’anno liturgico. Questi giorni di preghiera e di catechesi sicuramente consegneranno alla comunità le basi necessarie per vivere un Anno Santo di Speranza all’insegna del Giubileo”. Il Pellegrinaggio nazionale della statua della Vergine della Medaglia Miracolosa, di cui Adrano è una delle tappe, ha preso avvio l’11 novembre 2020, in Vaticano, con la benedizione di Papa Francesco in ricordo del 190° anniversario delle apparizioni a Santa Caterina Labouré e guarda al 27 novembre 2030, quando si celebrerà il bicentenario. Possono aggiungersi nuove tappe a questa iniziativa promossa dai Missionari Vincenziani d’Italia in collaborazione con la Famiglia Vincenziana, informano i promotori. Il programma della tappa di Adrano del pellegrinaggio nazionale della statua della Vergine della Medaglia Miracolosa prevede diversi appuntamenti a partire dall’accoglienza oggi alle 16.30. Seguirà la preghiera del rosario e la messa solenne con benedizioni delle mamme gestanti. Venerdì 6 dicembre diverse celebrazioni, la visita del Simulacro presso il palazzo comunale dove sarà accolto dall’Amministrazione comunale e ci sarà affidamento della città di Adrano alla Vergine santissima. Durante l’incontro è previsto l’omaggio floreale del sindaco Fabio Mancuso e del presidente del Consiglio comunale Carmelo Pellegriti. Interverrà anche padre Mario Sirica, membro della Commissione “Tre giorni con Maria”. Il simulacro della Madonna visiterà anche la comunità terapeutica assistita J. F. Kennedy. Sabato 7 dicembre celebrazioni e visita del simulacro presso la struttura per anziani “La casa di Chloe”, a seguire visita degli ammalati. Alle 19 messa nella solennità dell’Immacolata Concezione seguita dalla recita del rosario con processione aux-flambeaux e processione. Domenica 8 dicembre messa per gli anziani e gli ammalati ed altre celebrazioni con gruppi giovanili. Durante tutte le celebrazioni saranno distribuite le Medaglie miracolose.

