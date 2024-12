Domani, 6 dicembre, il presidente della Regione Sicilia Renato Schifani farà visita alla Comunità di Sant’Egidio a Catania e parteciperà al consueto pranzo per gli anziani che ogni settimana la Comunità realizza presso la propria sede. La stampa è invitata ad incontrare Schifani alle h 13.50 in via Vittorio Emanuele 318, presso la “Casa dell’amicizia” della Comunità di Sant’Egidio.

