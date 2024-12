Diocesi: Padova, sabato un concerto di beneficenza per 60 anni della fondazione Opera Casa Famiglia

Un nuovo appuntamento d’incontro, arte, bellezza e testimonianza a Padova per celebrare i 60 anni della fondazione Opera Casa Famiglia, voluta dal vescovo Girolamo Bortignon nel 1964. Sabato, infatti, è previsto un concerto di Luca Francioso “Note raccontate – Musica, racconti e poesie” presso la Scuola della carità. Si tratta di una serata di beneficenza a favore dell’Opera Casa Famiglia che ha il patrocinio della Consulta del volontariato di Padova e del Csv – Centro servizio volontariato di Padova e Rovigo. La serata, presentata da Micaela Faggiani, sarà l’occasione per ascoltare la testimonianza di alcune ragazze che hanno vissuto l’esperienza in Opera Casa Famiglia, ma anche per presentare un progetto a sostegno dell’Ocf – “Aiutaci a costruire il futuro di una ragazza” – e il nuovo centro diurno per adolescenti – “Oikos” – annunciato a maggio e ora di prossima apertura in collaborazione con la Bottega dei ragazzi. La fondazione Opera Casa Famiglia si trova in via Tre Garofani 65, a ridosso della chiesa della Madonna Pellegrina a Padova; la struttura è accreditata come comunità educativa della Regione Veneto e inserita nell’Albo degli enti qualificati del Comune di Padova. In particolare accoglie e aiuta adolescenti italiane e straniere che vivono situazioni problematiche di varia natura. Alla realtà residenziale dell’Opera Casa famiglia – che può ospitare in un ambiente familiare e accogliente fino a un massimo di otto giovani donne, seguite da sette educatori professionisti che si alternano sulle 24 ore – si accosterà ora, al piano terra della struttura, “Oikos”, il Centro diurno per adolescenti in situazioni di disagio che manifestano particolari bisogni di sostegno, accoglienza, relazione. Il tutto in collaborazione con i servizi territoriali e specialistici. Il centro diurno, che sarà aperto il pomeriggio cinque giorni la settimana, si pone come realtà intermedia tra gli interventi educativi domiciliari e gli interventi di inserimento in comunità e opererà in collegamento con le realtà del territorio, integrandosi con le associazioni di volontariato, quelle sportive e con le parrocchie del territorio a partire dalle due più contigue: Madonna Pellegrina e Cristo Re.

