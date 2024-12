Natale: Caritas Bolzano-Bressanone, tornano i “Regali solidali”

Per Natale torna – su iniziativa della Caritas di Bolzano-Bressanone – l’iniziativa dei “Regali solidali”: doni che “racchiudono in un piccolo gesto tutto lo spirito del Natale!”. Queste proposte della Caritas diocesana consistono in donazioni alternative per sostenere persone e famiglie in situazioni di povertà, fame, emergenza. Si tratta di alternative – spiega una nota – “originali per donare alle persone più vulnerabili un po’ di sollievo e speranza, dedicando questo gesto a una persona cara”. Acquistarli è semplice e veloce: basta visitare il sito della Caritas alla sezione “Regali solidali” e scegliere fra le 17 proposte, quella che si addice “ai gusti di chi ci sta a cuore, con la certezza di generare un grande impatto su un numero più ampio di persone”. Ogni regalo solidale sostiene un progetto di aiuto della Caritas, in Alto Adige o in diversi luoghi del mondo: pasti per senza tetto, sostegno a genitori, micro-credito, materiale scolastico, galline, asini e buoi per integrare i redditi delle famiglie in Africa. “Oltre che per parenti e amici, i ‘Regali solidali’ sono pensati anche per le aziende che desiderano condividere con i propri dipendenti e clienti un messaggio concreto di speranza. Offriamo ampie possibilità di scelta per fare un regalo particolarmente prezioso: in fondo, la magia del dono consiste soprattutto nella gioia di sapere che qualcuno ha pensato a noi e lo dimostra con un gesto, anche simbolico. In questo senso i ‘Regali solidali’ sono gesti d’amore capaci di raddoppiare la felicità, facendo arrivare l’aiuto effettivo a chi ne ha bisogno”, spiega Sandra D’Onofrio, responsabile del servizio di Cooperazione internazionale della Caritas, invitando a una scelta solidale. Maggiori informazioni su www.caritas.bz.it oppure presso gli uffici della Caritas a Bolzano, Merano, Bressanone e Brunico, dove sono disponibili anche confezioni speciali per i buoni regalo.

