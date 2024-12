Diocesi: Foligno, dialoghi con la città sulle sfide dell’educazione. Il primo il 12 dicembre

La diocesi di Foligno, nell’ambito del percorso culturale denominato “Cittadini del Mondo”, propone due incontri aperti a tutta la cittadinanza e alla comunità scolastica del comprensorio folignate dal titolo “Dialoghi con la città sulle sfide dell’educazione” in collaborazione con l’Istituto tecnico economico-turistico-tecnologico aeronautico F. Scarpellini di Foligno.

Il primo incontro dal titolo “Intelligenza artificiale e la persona” si svolgerà giovedì 12 dicembre, dalle 17 alle 19 presso l’aula magna dell’Istituto F. Scarpellini, via Ciro Menotti 11 in Foligno.

Accolti dal saluto della dirigente scolastica Federica Ferretti interverranno all’incontro don Andrea Ciucci, coordinatore della Pontificia Accademia per la Vita e segretario generale della Fondazione vaticana RenAlssance per l’etica dell’intelligenza artificiale, autore del libro “Scusi, ma perché lei è qui? Storie Di intelligenze umane e artificiali”, Terre Di Mezzo edizioni. A seguire due concittadini folignati: la Giulia Silveri, Biomedical and Clinical Engineering Usl Umbria2, laureata all’Università degli studi di Trieste e dottoranda all’Università degli studi di Pavia; Roberto Segatori, già docente ordinario di Sociologia dei fenomeni politici all’Università degli studi di Perugia. Moderatore dell’incontro il giornalista Fabio Luccioli, direttore di Radio Gente Umbra e della Gazzetta di Foligno.

L’obiettivo delle conferenze è quello di riflettere su quale tipo di educazione abbracci la persona in tutte le sue dimensioni che porti ad uno sviluppo di una tecnologia e di una scienza che rispetti e serva la dignità della persona. Come ha detto Papa Francesco, ricevendo i membri della Fondazione Gravissimum Educationis, “l’educazione deve contribuire alla costruzione di un avvenire nel quale la dignità della persona e la fraternità universale siano le risorse globali a cui ogni cittadino del mondo possa attingere”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /