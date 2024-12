Salute: don Angelelli (Cei), “attivato a Catanzaro un centro di riferimento specialistico con visite a rotazione dei medici del Bambino Gesù”

Foto Ospedale Bambino/Gesù/SIR

Un grande “segno di speranza a pochi giorni dall’inizio del Giubileo 2025”. E’ soddisfatto don Massimo Angelelli, direttore dell’Ufficio nazionale per la pastorale della salute della Cei, annunciando al Sir l’avvio, qualche giorno fa a Catanzaro, di un centro di riferimento polispecialistico nel quale i medici dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma si alterneranno per essere a disposizione dei piccoli pazienti di quella regione. “Alcuni mesi fa – racconta – abbiamo cominciato a pensare insieme al Bambino Gesù di creare punti di riferimento specialistici nelle regioni del centro-sud per tentare di ridurre il pendolarismo sanitario al quale sono costretti molti piccoli pazienti del nosocomio con le loro famiglie, tornati nella loro regione d’origine una volta superata l’acuzie e la prima fase di riabilitazione, ma bisognosi di visite ed esami di controllo a Roma. Attivare dei centri di riferimento sotto l’egida del Bambino Gesù significa evitare loro viaggi estenuanti dal punto di vista fisico, emotivo ed economico”. Il primo centro di riferimento è partito, appunto, a Catanzaro il 2 dicembre con le prime visite ortopediche svolte dagli specialisti dell’Ospedale della Santa Sede fino al 6 dicembre presso l’Azienda ospedaliero-universitaria Renato Dulbecco, “grazie ad un accordo con la Regione Calabria – spiega don Angelelli – che riconoscerà al Bambino Gesù l’importo della prestazione sanitaria senza caricare più le famiglie di ‘costi nascosti’ che nessuno considera”. Dopo l’ortopedia, prosegue il direttore dell’Ufficio Cei, “ieri sono partire la chirurgia della continenza e la neurologia”. Il calendario copre già tutto il 2025 con tutte le specialità, da cardiologia a neuropsichiatria, endocrinologia, genetica, malattie rare. Previsto anche un servizio per i piccoli pazienti con sindrome di Down. Le famiglie potranno prenotare, con l’impegnativa del medico di base, telefonando al numero del Cup del Bambino Gesù: 0668181 o, nelle date per cui è espressamente indicato, al Cup del “Renato Dulbecco” di Catanzaro: 0961 789 789. Attivato inoltre dal lunedì al venerdì (ore 10-12) il numero 0668592088 per i teleconsulti, servizio rivolto esclusivamente ai pediatri che operano in Calabria.