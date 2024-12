Esplosione in deposito Eni a Calenzano: vescovi lucani, “questo evento drammatico ci sprona a rafforzare l’impegno per la sicurezza sui luoghi di lavoro”

La Conferenza episcopale di Basilicata esprime “profondo cordoglio per il tragico incidente avvenuto a Calenzano”, in Toscana, dove un’esplosione in un deposito ha causato la morte di cinque persone, tra cui due lucani.

“In questo tempo di Avvento, che ci invita a preparare i cuori alla venuta di Cristo, luce che illumina le tenebre e speranza che non delude – scrivono i vescovi lucani – vogliamo unirci al dolore delle famiglie colpite da questa tragedia affinché trovino consolazione e forza per affrontare questo momento difficile. Affidiamo al Signore le anime delle vittime e preghiamo per coloro che stanno lottando per la vita a causa delle ferite riportate”.

“Questo evento drammatico – concludono i vescovi di Basilicata – ci ricorda quanto sia preziosa e fragile la vita umana e ci sprona a rafforzare l’impegno per la sicurezza sui luoghi di lavoro, affinché tragedie simili non abbiano a ripetersi”.

