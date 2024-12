Natale 2024: S. Egidio Liguria, pranzo di Natale anche a palazzo Tursi, sede del Comune di Genova

Saranno oltre ottomila, a Genova e in Liguria, le persone che siederanno a tavola con la Comunità di Sant’Egidio per le prossime festività natalizie. La novità di quest’anno sarà il pranzo allestito per la prima volta nel salone di rappresentanza di Palazzo Tursi, sede del Comune di Genova “per dare ai più fragili il posto centrale nella vita della città” spiegano gli organizzatori. “La festa che stiamo preparando – ha sottolineato Andrea Chiappori, responsabile di Sant’Egidio in Liguria – è un messaggio di solidarietà ma soprattutto di pace, in questo tempo attraversato da troppe guerre e da una povertà crescente. Fare un piccolo gesto gratuito di amicizia e di accoglienza è una rivolta alla durezza di un mondo spietato contro i deboli e di contestazione all’indifferenza e alla rassegnazione”. Gli ospiti della comunità troveranno accoglienza in oltre cinquanta luoghi differenti: dalla basilica dell’Annunziata ai Magazzini del cotone, dalle RSA agli istituti penitenziari di tutta la regione, grazie all’impegno di circa mille volontari. Il pranzo di Natale è una tradizione della Comunità di Sant’Egidio che risale al 1982 quando un piccolo gruppo di persone povere fu accolto a tavola nella Basilica di Santa Maria in Trastevere. A Genova la prima festa si è tenuta nel 1986 nella vecchia sede di Sant’Egidio in via San Luca con una decina di anziani e senza dimora, riuniti per mangiare e celebrare insieme il Natale. “Nel corso degli anni – si legge inoltre in una nota stampa diffusa per l’occasione – il pranzo di Natale di Sant’Egidio è diventato l’icona di un Natale in cui nessuno è escluso, una sfida complessa in tempi segnati dall’aumento della povertà e della violenza a livello mondiale”. A tutti gli ospiti verrà donato un regalo nuovo e personalizzato.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /