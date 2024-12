Libri: Pescara, l’11 dicembre presentazione di “Amico carissimo” di Bellini e Piccinini, sul medico emiliano in processo di beatificazione

Si svolgerà l’11 dicembre, alle ore 21 nell’auditorium Papa Giovanni Paolo II di Pescara, la presentazione del libro “Amico carissimo”, di Pier Paolo Bellini e Chiara Piccinini (ed. Bur), su Enzo Piccinini, il medico-educatore emiliano per cui è avviato un processo di beatificazione. Sarà presente uno degli autori, Pier Paolo Bellini, docente dell’Università del Molise, e Valerio Caracino, chirurgo dell’Ospedale Civile di Pescara. L’incontro è promosso da Fondazione Enzo Piccinini, Centro culturale di Pescara e Ufficio per la pastorale della salute dell’arcidiocesi di Pescara-Penne. “Ci ricorderà la vulcanica attività di Enzo, come chirurgo e come educatore e ci farà riflettere sul suo stile di vita e sul suo pensiero”, sono le parole di Vincenzo Passali, medico otorinolaringoiatra del nosocomio pescarese e moderatore dell’evento, “Nel libro, infatti, sono raccolti i brani degli interventi che Enzo stesso ha tenuto in diverse iniziative. La voce di chi lo ha avuto per amico, come il dottor Bellini e di chi è rimasto affascinato dai suoi valori come il dott. Caracino, metteranno a fuoco il duplice aspetto del medico appassionato del bene del paziente e dell’educatore tenace e instancabile, virtù per cui è stato aperto un processo di beatificazione”.

