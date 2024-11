Giornata mondiale poveri: Siena, domenica pranzo con i più bisognosi e una mostra su don Benzi

In occasione dell’VIII Giornata mondiale dei poveri che ha come tema “La preghiera del povero sale fino a Dio” la diocesi di Siena-Colle di Val D’Elsa-Montalcino, attraverso la Caritas diocesana e la Comunità Papa Giovanni XXIII, promuove, presso la chiesa della SS. Annunziata a Siena, alcuni momenti di condivisione. Domenica, alle ore 12, il card. Augusto Paolo Lojudice presiederà la messa in occasione della Giornata. Al termine della celebrazione, alle ore 13, verrà inaugurata la mostra “Amare sempre”, che si tiene nell’ambito delle iniziative per celebrare il centenario della nascita di don Oreste Benzi. L’evento di Siena è promosso dalla diocesi toscana, attraverso Caritas diocesana e la Comunità Papa Giovanni XXIII e ha come titolo “Ricordando don Oreste, l’innamorato dei poveri”. La mostra rimarrà aperta dal 17 al 24 novembre 2024. All’inaugurazione, oltre al card. Lojudice, sarà presente Marzio Gavioli, responsabile della zona Toscana della Comunità Giovanni XXIII. Al termine dell’inaugurazione si terrà in chiesa, com’è ormai tradizione da alcuni anni, il pranzo di condivisione con i poveri organizzato dalla Caritas diocesana. Nella fase di preparazione delle pietanze si sono offerti come volontari in cucina anche alcuni ragazzi pakistani accolti dalla città. “Quale giornata migliore – sottolinea il card. Lojudice – per ricordare don Benzi, se non quella della Giornata mondiale dei poveri che lui tenne sempre vicino e ai quali da seppe dare speranza e conforto”. “Il prossimo 17 novembre – aggiunge il card. Lojudice – nella chiesa della SS. Annunziata offriremo dei segni concreti della carità di Cristo verso gli ultimi e i bisognosi con la messa e il pranzo insieme a loro, ma anche con una mostra che celebrerà un gigante della carità come don Benzi”. La mostra è una raccolta di fotografie, aneddoti e testimonianze sulla vita e le opere di don Oreste Benzi, partendo dalle origini della sua storia familiare e dall’incontro fondamentale che gli ha fatto scoprire la vocazione al sacerdozio.

