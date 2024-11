Chiese pugliesi: Molfetta, il 29 e il 30 novembre 2 giornate di formazione per incaricati di pastorale giovanile e vocazionale

Il Servizio regionale di pastorale giovanile e il Centro regionale vocazioni della Regione Puglia hanno organizzato due giornate di formazione dedicate agli incaricati diocesani di pastorale giovanile e pastorale vocazionale, le loro equipe, i responsabili pastorale giovanile e pastorale vocazionale di associazioni, movimenti e congregazioni religiose.

L’evento si svolgerà venerdì 29 e sabato 30 novembre, presso il Pontificio Seminario regionale pugliese “Pio XI” in Molfetta, e avrà come ospite Paola Bignardi, pedagogista e coordinatrice della ricerca sulla spiritualità dei giovani per l’Osservatorio Giovani dell’Istituto Toniolo, che offrirà il suo contributo alla luce dell’ultima ricerca dell’Istituto Toniolo “Cerco, dunque credo? Giovani e Chiesa: contesti, obiezioni, nostalgie e desideri”, sui giovani che hanno abbandonato le nostre comunità ecclesiali.

Bignardi, si legge in una nota, ci accompagnerà in un percorso di formazione partendo da un’analisi critica dei desideri e dei bisogni dei giovani italiani per immaginare e ricercare strade da proporre ai giovani delle diocesi pugliesi. Sarà un’occasione preziosa per confrontarci e condividere esperienze, rinnovando il nostro impegno nel servizio ai giovani e alla loro vocazione.

