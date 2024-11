Diocesi: Savona, a Varazze domani tavola rotonda sul beato Jacopo da Varagine

(Foto diocesi Savona-Noli)

È in programma per sabato 16 novembre, alle ore 16 nella sala consiliare del Municipio di Varazze, la tavola rotonda “Le parole di Jacopo – Attraverso i confini linguistici”, organizzata, per il cinquantesimo anniversario della traslazione delle reliquie del beato Jacopo da Varagine (1974-2024), dal Centro studi Jacopo da Varagine e dall’Associazione internazionale Caterinati, con il contributo di Fondazione Agostino De Mari e Kwb Torino e il patrocinio di regione Liguria, provincia di Savona e diocesi di Savona-Noli. Sempre domani, sabato 16 novembre, alle ore 21, nell’Oratorio San Giuseppe, si terrà il concerto “Citare, variare, tradurre in musica”, inserito all’interno della rassegna “Musica Aurea – Percorsi di musica sacra dal Medioevo ad oggi”, ispirata alla maggiore opera del beato Jacopo, pensata in occasione dell’anniversario e del quarto centenario della proclamazione di santa Caterina da Siena e dello stesso beato a patroni della città. Venerdì 29 novembre, alle ore 21, nell’Oratorio San Bartolomeo, è in programma il concerto “Giovanni Antonio Rigatti, oltre l’eredità di Monteverdi”, mentre sabato 4 gennaio, alle ore 21, nella Collegiata Sant’Ambrogio vescovo, “Il suono della parola – Polifonie sacre dal Cinquecento al Novecento”.