Diocesi: Caritas Roma presenta il rapporto povertà con mons. Reina, il sindaco Gualtieri e il presidente della Regione Lazio Rocca

“Povertà a Roma: un punto di vista”: questo il titolo dl VII rapporto della Caritas di Roma che sarà presentato venerdì 22 novembre, alle ore 11.30 con la partecipazione dell’’arcivescovo Baldassare Reina, vicario del Papa per la diocesi di Roma, Roberto Gualtieri, sindaco di Roma Capitale, Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio e Giustino Trincia, direttore della Caritas diocesana. Nelle 180 pagine del volume le numerose iniziative promosse dalle parrocchie romane nel corso del 2023: dati sugli aiuti alimentari, la distribuzione dei buoni spesa, gli empori della solidarietà, le mense sociali, l’assistenza sanitaria e l’accompagnamento sociale. Nel Rapporto, che ha per tema “Tra indifferenze e speranze”, oltre allo scenario economico-sociale della Capitale, vi sono anche due approfondimenti sulla povertà abitativa e la povertà educativa, con documenti materiali e ricerche emerse nel corso del Cammino sinodale della diocesi di Roma e del percorso (Dis)uguaglianze, promosso in occasione dei 50 anni del convegno passato alla storia come “I mali di Roma”.

