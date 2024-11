Commissione Ue: Previsioni economiche. Conflitti e “guerre commerciali”, punti di domanda sul futuro

Come sempre la Commissione segnala, nelle sue Previsioni economiche, elementi positivi e rischi, spesso “sistemici”. “Incertezza e rischi al ribasso per le prospettive sono aumentati”, vi si legge. “La prolungata guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina e l’intensificarsi del conflitto in Medio Oriente alimentano rischi geopolitici e rischi per la sicurezza energetica”. “Un ulteriore aumento delle misure protezionistiche da parte dei partner commerciali”, e qui il riferimento indiretto è agli Usa di Trump, “potrebbe sconvolgere il commercio globale, gravando sull’economia aperta dell’Ue”.

Sul fronte interno, “l’incertezza politica e le sfide strutturali nel settore manifatturiero potrebbero comportare ulteriori perdite di competitività e gravare sulla crescita e sul mercato del lavoro”. Inoltre, ritardi nell’attuazione dei Pnrr potrebbero ulteriormente frenare la ripresa. “Infine, le recenti inondazioni in Spagna illustrano le conseguenze drammatiche che la crescente frequenza e portata dei disastri naturali possono avere non solo per l’ambiente e le persone colpite, ma anche per l’economia”.

Così spetta a Valdis Dombrovskis, vicepresidente esecutivo, dichiarare: “Con l’economia dell’Ue in costante ripresa, la crescita dovrebbe accelerare il prossimo anno con l’aumento dei consumi, grazie all’aumento del potere d’acquisto e alla disoccupazione ancora ai minimi storici, e un previsto miglioramento dei livelli di investimento. Tuttavia, data l’elevata incertezza geopolitica e i numerosi rischi odierni, non possiamo permetterci di essere compiacenti. Dobbiamo affrontare le sfide strutturali di lunga data, aumentare la produttività e assicurarci che l’economia dell’Unione europea rimanga competitiva a livello globale. È fondamentale che gli Stati membri realizzino tutte le riforme e gli investimenti nei loro piani di ripresa e resilienza e riducano i livelli di debito pubblico in linea con le nuove regole fiscali”.

