Giornata mondiale poveri: Alleanza contro la povertà, “l’appello del Papa sia accolto dalla politica”

Foto Calvarese/SIR

“Quanti nuovi poveri produce questa cattiva politica fatta con le armi, quante vittime innocenti!”. A scrivere queste parole è Papa Francesco, nel messaggio dedicato alla VIII Giornata mondiale dei poveri, che si celebrerà domenica 17 novembre. A rilanciarle è l’Alleanza contro la povertà in Italia ritenendolo “un messaggio che, pur essendo profondamente religioso, richiama l’attenzione su un problema che ci riguarda tutti, cattolici e non: l’aumento dei poveri nel mondo, così come nel nostro Paese”.

“Nella povertà – sottolinea l’Alleanza che raduna una quarantina di associazioni e organizzazioni – impegno sociale, civile, politico e religioso trovano un terreno comune e condiviso: un’urgenza che dobbiamo fare nostra, soprattutto nel nostro Paese, che mentre si prepara ad accogliere milioni di pellegrini, si trova ad affrontare un’emergenza sociale mai vista dai tempi del dopoguerra: la povertà assoluta, come ha recentemente certificato Istat, riguarda oggi 2,2 milioni di famiglie italiane: l’8,4% del totale”. “Stiamo parlando di oltre 5 milioni e mezzo di persone (5,7 milioni), pari a quasi il 10% della popolazione (9,7%)”, viene evidenziato, aggiungendo che “di fronte a questi numeri, l’impegno deve essere a tutto tondo e ogni occasione e ricorrenza deve essere colta e valorizzata per rimettere al centro una questione che troppo spesso viene trattata con superficialità e affrontata con misure insufficienti o episodiche”.

“Nel richiamo ai valori della carità cristiana, si pone l’accento sulla giustizia sociale e della solidarietà. Le organizzazioni che fanno parte di Alleanza contro la povertà – prosegue la nota – si uniscono all’appello per una presa di coscienza su quella che è divenuta una vera emergenza. Al tempo stesso tornano a sollecitare un impegno politico adeguato, capace di offrire una risposta strutturale a un bisogno divenuto anch’esso strutturale”. Per l’Alleanza “è necessario e urgente arrestare la crescita ormai costante del numero di persone e famiglie in povertà nel nostro Paese: occorre che questa diventi una priorità politica e che come tale venga tradotta in norme e risorse”. Per questo, Alleanza contro la povertà nei giorni scorsi ha presentato al governo un documento e le sue proposte di emendamento alla legge di Bilancio, rinnovando la propria disponibilità ad offrire competenze, professionalità e idee per rendere le misure di contrasto alla povertà più adeguate ed efficaci a rispondere alla sfida che abbiamo davanti.

“Le modifiche che chiediamo – viene precisato – vanno nella direzione del ripristino del principio universalistico e una nuova definizione delle condizioni di accesso alle misure di contrasto affinché si allarghi la platea dei beneficiari, oggi gravemente ridotta”.