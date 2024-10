Tv2000: il 6 ottobre parte la nuova stagione di Soul. Francesco Profumo ospite della prima puntata

Torna su Tv2000 il programma di interviste “Soul”, condotto da Monica Mondo. Dal 6 ottobre, ogni domenica alle ore 20.50. L’ospite della prima puntata è Francesco Profumo, protagonista di spicco della vita politica, culturale, economica del Paese. Nell’intervista Profumo ripercorre la sua carriera e parla dei giovani, del futuro, di innovazioni e di intelligenza artificiale.

“Soul”, un titolo apparentemente ambizioso, per un’idea semplice: incontrare “fino in fondo all’anima” uomini e donne che interessano, che incuriosiscono per il loro spessore culturale e umano. Una galleria che conta ormai più di 700 volti. Si parte dalla convinzione che in tutti il cuore muove domande fondamentali per cercare il senso delle cose, della vita. E che dialogando, con libertà e sincerità, ci si incontra su ciò che più vale: il desiderio di felicità, di relazione, la sete d’infinito. Mezz’ora a tu per tu; un confronto libero, spontaneo, con i protagonisti del nostro tempo, impegnati in politica, nell’arte, nello sport, nei dibattiti più attuali, intervistati non perché famosi, ma perché hanno qualcosa di vero da dire; per raccontare la loro storia in un dialogo libero e confidenziale; per capire in cosa credono, cosa temono, cosa sperano.

