Ambiente e cittadinanza: l’8 ottobre al via la tappa romana di “Testiamoci per il futuro” che a livello nazionale coinvolge 5.600 studenti di scuole secondarie

“Testiamoci per il futuro: territori e studenti per una nuova cittadinanza ecologica” è un progetto innovativo di educazione al rispetto dell’ambiente, alla consapevolezza e alla cittadinanza globale. Il progetto, che vede come capofila il Vis, è stato avviato all’inizio del 2023 in 7 regioni italiane (Campania, Emilia-Romagna; Lazio; Liguria; Lombardia; Sardegna; Veneto), è cofinanziato dall’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics), sostenuto con i fondi 8xmille dell’Istituto buddista italiano Soka Gakkai e conta sei organizzazioni della società civile come partner. Coinvolti 5.600 studenti di scuole secondarie di primo e secondo grado di 13 comuni italiani, 280 docenti, 50 tra funzionari e assessori degli enti territoriali coinvolti, 35 educatori delle organizzazioni partner e delle associazioni locali e circa 3.500 cittadine e cittadini. L’idea è quella di coinvolgere “fisicamente” oltre che teoricamente i ragazzi, attraverso percorsi immersivo-sensoriali; eco-incarichi e formazione per tutto l’anno.

Il progetto ruota attorno a tre pilastri: educazione/formazione; partecipazione; innovazione e si avvarrà di una serie di strumenti. L’appuntamento per l’inaugurazione della tappa di Roma e del percorso immersivo e sensoriale è per martedì 8 ottobre presso l’ Istituto Salesiano Teresa Gerini Torlonia, Via Tiburtina 994, Roma (ore 15). Interverranno fra gli altri don Flaviano Ercoli, direttore dell’Istituto Salesiano Gerini; Andrea Ciccorelli, dell’Ufficio 8xmille Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai; Michela Vallarino, presidente del Vis; Valentina di Odoardo, responsabile scuole e teatro del Cies onlus.

