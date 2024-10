Diocesi: Udine, morto don Luciano Segatto

Nella tarda serata di ieri è morto don Luciano Segatto. Ne da notizia la diocesi di Udine sul proprio sito. Avrebbe compiuto 77 anni tra qualche giorno, il 20 ottobre. Fu insegnante di filosofia e direttore dell’istituto “Mons. Francesco Tomadini” di Udine. Classe 1947, originario di San Donà di Piave, Luciano Segatto fu ordinato sacerdote nel 1979 nella famiglia salesiana. Pochi anni dopo, nel 1982, si trasferì in Friuli iniziando un servizio pastorale nella Parrocchia di Galleriano, di cui fu nominato parroco. Incardinato nella diocesi udinese nel 1984, non dimenticò il carisma salesiano accanto ai più giovani: fu insegnante di filosofia e, nel 1990, venne nominato direttore dello storico istituto “Mons. Francesco Tomadini”, ora convitto universitario, della cui Fondazione assunse poi la presidenza. Nella pastorale ordinaria, nel 2005 per alcuni mesi fu amministratore parrocchiale di Lignano. Dal 2010 fu collaboratore e amministratore della Parrocchia udinese dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, affacciata su viale Cadore. “Uomo sempre dedito al servizio con stile acuto e pungente” – scrive la diocesi – fu impegnato anche in Curia come membro del Collegio dei consultori (dal 2003) e del Consiglio presbiterale diocesano (dal 2010). Le esequie di don Luciano Segatto saranno celebrate martedì 8 ottobre alle 17 nella cappella dell’istituto “Mons. F. Tomadini” di Udine. Alle 19.30 di lunedì 7 ottobre, nella stessa cappella, sarà pregato un Santo Rosario con la doppia intenzione di preghiera per la pace e di suffragio per don Luciano Segatto.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /