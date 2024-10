Conferenze episcopali regionali: Abruzzo-Molise, domani ad Atri convegno dei catechisti sull’essere testimoni e comunicatori della bellezza del Vangelo

È in programma per la mattinata di domani, 5 ottobre, nella concattedrale di Santa Maria ad Atri (Te), il convegno dei catechisti di Abruzzo e Molise promosso dalla Consulta catechistica regionale. Il tema dell’incontro, che prenderà il via alle 9, sarà “Il catechista, testimone e comunicatore della bellezza del Vangelo”, in continuità con quanto emerso nell’assemblea di Lanciano del 13 aprile scorso. I partecipanti verranno coinvolti in laboratori che – hanno spiegato don Gilberto Ruzzi e la Consulta catechistica regionale – “nascono dal lavoro di condivisione nei tavoli che hanno animato il pomeriggio della nostra tappa lancianese, esperienza dalla quale sono emerse delle esigenze dei catechisti e delle catechiste della nostra regione ecclesiastica abruzzese-molisana che la Consulta regionale, insieme con gli animatori dei tavoli, ha riletto per trarne delle concrete proposte formative”. Pur trattandosi di proposte laboratoriali, proseguono, si è deciso di dare “un taglio esperienziale che ha come obiettivo fondamentale il voler riaccendere in quanti sono impegnati nel servizio della

catechesi il desiderio della formazione”. “Tre – secondo don Ruzzi e la Consulta catechistica regionale – sono, probabilmente, i temi più ‘scottanti’ nel cui territorio vorremmo addentraci insieme: la catechesi narrativa, il linguaggio simbolico a partire dall’esperienza liturgica, l’arte come luogo privilegiato di catechesi”.

I laboratori saranno dedicati a: Catechesi narrativa; Catechesi e disabilità; Musica, canto e catechesi; I sensi nella liturgia; Come argilla nelle tue mani. Catechesi biblico-sensoriale; “Noi siamo infatti dinanzi a Dio il profumo di Cristo” (2Cor, 2,15). Di che profumo sei?… Catechesi biblico-sensoriale; Catechesi con l’arte; Teatro nella catechesi; Il linguaggio simbolico-liturgico; La storia del pane… Catechesi biblico-sensoriale.

