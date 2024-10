Infanzia: Giffoni Experience, domani a Salerno un incontro per la valorizzazione dell’esperienza della lettura dei piccoli

Due storie, due racconti, due narrazioni, due avventure da vivere, emozionandosi grazie ai colori e ai sapori delle pagine, dei libri, compagni di viaggio dei bambini. Due nuovi appuntamenti nell’ambito del progetto “Non mi mancano le parole”, promosso dall’Ente autonomo Giffoni Experience, per la valorizzazione dell’esperienza della lettura per la prima infanzia.

Due incontri che si inseriscono nell’ambito della sezione del progetto “Mi leggi una storia? Piccoli lettori crescono”. L’attività prevede la teatralizzazione dei testi scelti con il supporto interpretativo di attori professionisti per rendere la comprensione del messaggio facile e accessibile a tutti.

Continuano, perciò, gli appuntamenti dedicati ai più piccoli. Sabato 5 ottobre, alle ore 17, presso la Libreria Libramente – Caffè letterario in via Francesco Paolo Volpe 34 a Salerno la lettura che vedrà protagonista “Il libro bugiardo”, scritto da Fabrizio Silei e pubblicato da Uovonero.

In programma per il 19 ottobre, sempre alle ore 17, presso Libramente Caffè letterario di Salerno l’incontro che vedrà al centro il volume “Come si legge un libro?”, scritto da Daniel Fehr, illustrato da Maurizio A. C. Quarello, pubblicato da Orecchio Acerbo Editore.

Per entrambi gli appuntamenti è necessaria la prenotazione attraverso la compilazione del form al seguente link: https://giffoni.it/nonmimancanoleparole/libramente-caffe-letterario/.

“Non mi mancano le parole” rientra tra i ventiquattro progetti approvati a livello nazionale nell’ambito del bando Leggimi 0-6 2023 del Centro per il Libro e per la Lettura – istituto dotato di autonomia speciale del Ministero della Cultura – rivolto alle organizzazioni senza scopo di lucro che, in partnership con istituzioni, associazioni, fondazioni ed enti del terzo settore, abbiano come obiettivo quello di generare un’azione sistematica di promozione della lettura in età prescolare, attraverso la creazione di una rete che favorisca una stretta collaborazione tra i settori educativo, culturale, socio-sanitario e socio-assistenziale.

Il progetto coinvolge cinque Regioni italiane (Campania, Basilicata, Calabria, Sardegna e Veneto) dando così vita ad una vera e propria rete territoriale che mette insieme tutta l’Italia, dal Sud al Nord, con l’obiettivo di stimolare l’interesse dei bambini e l’impegno della comunità educante rispetto al tema della lettura nella prima infanzia.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /