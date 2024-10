Tempo del Creato: Cagliari, nel pomeriggio incontro ecumenico “La siccità in Sardegna, tra cambiamenti climatici, abusi, inadeguatezze”

“La siccità in Sardegna, tra cambiamenti climatici, abusi, inadeguatezze”. Questo il titolo dell’incontro in programma oggi, venerdì 4 ottobre, a Cagliari, presso l’aula magna della Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna. All’evento, che si inserisce nel contesto del “Tempo del Creato”, parteciperanno rappresentanti delle Chiese ortodossa rumena, evangelica battista, greco ortodossa, cristiana avventista e cattolica. Dalle 17 interverranno Andrea Motroni, dell’Arpa Sardegna Sassari, Michele Ravaglioli, comandante dei Carabinieri Forestali in Sardegna, Luca Saba, direttore regionale di Coldiretti, ed Efisio Perra, del Consorzio di bonifica per la Sardegna meridionale. L’evento, moderato da Paolo Matta, sarà introdotto da don Mario Farci, preside della Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna, e da Alessandro Duran.

