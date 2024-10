Violenza contro le donne: Telefono Rosa Piemonte, due nuovi sportelli antiviolenza all’Università di Torino

Nuovi Sportelli antiviolenza, gestiti dalle operatrici di Telefono Rosa Piemonte, saranno aperti il 22 e 23 ottobre, all’interno dei Poli di Agraria-Medicina veterinaria e di Economia e management dell’Università di Torino. A dare la notizia è Telefono Rosa Piemonte che così intende rispondere alla crescente violenza maschile contro le donne di qualunque età. Il primo Sportello sarà aperto (martedì 22 ottobre) presso il Polo di Agraria e Medicina veterinaria di Largo Braccini 2 a Grugliasco: l’help desk sarà operativo in presenza tutti i martedì dalle 9.30 alle 13.30 (compresa la reperibilità tramite cellulare e Whatsapp al numero 327.3275692). Il secondo Sportello sarà aperto (mercoledì 23 ottobre 2024) presso il Polo di Economia e management di Corso Unione Sovietica 218 bis a Torino: l’help desk sarà operativo tutti i mercoledì dalle 9.30 alle 13.30 (compresa la reperibilità con cellulare e Whatsapp al numero 327.3275692). Importante sottolineare, spiegano dal Telefono Rosa Piemonte, che tali Sportelli possono accogliere le richieste provenienti da studentesse, da personale docente e amministrativo dell’Università, o da dipendenti e collaboratori delle ditte che operano su servizi esternalizzati; ma consentono l’accesso anche alle cittadine che desiderano una consulenza o un supporto per allontanarsi dalla violenza maschile. Gli Sportelli sono completamente gratuiti e rispettano la privacy e la riservatezza di chi si rivolge. Per aumentare le opportunità di ricorrere al Telefono Rosa Piemonte, sono state previste ulteriori forme di contatto: dal lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 18, al numero 011.5628314; in orario serale, dalle 19 alle 23 il mercoledì e il giovedì ai numeri 011.5628314 / 327.3275692.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /