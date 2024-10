Diocesi: Urbino, stasera a Mazzaferro concerto della Fisorchestra Rossini per omaggiare il suo fondatore e primo direttore Franco Polidori

È in programma per la serata di oggi, sabato 19 ottobre, nell’aula liturgica polifunzionale di Mazzaferro (Pu), il concerto della Fisorchestra Rossini diretta dal maestro Marco Polidori. L’evento, che avrà inizio alle 20.45, è promosso dalla parrocchia Sancta Maria de Cruce di Urbino con il patrocinio della Città di Urbino.

“La Fisorchestra Rossini – viene spiegato in una nota dell’arcidiocesi di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado – pur provenendo dal Piemonte viene in Urbino per rendere omaggio al suo fondatore e primo direttore Franco Polidori, scomparso, nato in Urbino nel 1935”.

La Fisorchestra è nata nel 1980, ha partecipato a diverse trasmissioni televisive ed ha tenuto molti concerti in Italia e all’estero, alcuni dei quali con il maestro Gervasio Marcosignori, più volte campione del mondo ed Oscar mondiale di Fisarmonica. Dal 2010 la direzione è curata dal maestro Polidori che affianca l’attività di concertista con quella didattica in qualità di titolare della cattedra di Fisarmonica presso gli Istituti musicali “A. Vivaldi” di Busca, “G. Roberti” di Barge e nella Scuola “Musicainsieme” di Luserna San Giovanni.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /