Educazione: Masci Marche, domani a Chiaravalle incontro su Maria Montessori e Baden Powell e i loro due metodi

Domenica 20 ottobre, a Chiaravalle, presso i locali della Croce Gialla, il Masci Marche organizza un incontro-dibattito su Maria Montessori e Baden Powell, fondatore dello Scoutismo. L’incontro, il cui inizio è previsto per le 9, rappresenta, spiegano dal Masci Marche, un’occasione importante per approfondire le basi e gli elementi che accomunano due dei più innovativi metodi educativi (quello montessoriano e quello scout) nati agli inizi del secolo scorso e che, dopo oltre cento anni, si mostrano ancora attuali e solidi. A guidare la discussione saranno Sonia Coluccelli, autrice del libro “Dialoghi sull’autoeducazione. Lo scautismo, Maria Montessori e le scuole attive” e Massimiliano Costa, presidente del Masci (Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani). Secondo Costa “l’educazione permanente è una caratteristica fondamentale del nostro movimento, perché siamo convinti che nella vita si cresce sempre”. In occasione dei suoi 70 anni (1954-2024) e della giornata dello scautismo adulto (6 ottobre), il Masci ha deciso di onorare venti educatori, selezionandone uno per ogni regione, con la piantumazione di un bosco nel Comune di Argenta, dove don Giovanni Minzoni, parroco e martire della libertà di educare, fu ucciso dai fascisti nel 1923 e del quale lo stesso Masci, assieme all’Agesci, si è fatto promotore della causa di beatificazione. Il Masci Marche ha pertanto voluto tributare questo onore alla Montessori, “ricercatrice che ha rivoluzionato il modo di educare” e con l’evento del 20 ottobre intende invitare tutti coloro che si interessano di educazione o che desiderano trovare nuove strade per “crescere sempre” da adulti, a scoprire gli elementi che uniscono i due metodi. Tra questi spicca la frase guida della pedagogia montessoriana “aiutami a fare da solo”, che risuona profondamente con il concetto di “autoeducazione” tanto caro al Masci.

