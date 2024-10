Nullità matrimoniale: Cagliari, oggi il “Dies iudicialis 2024” del Tribunale ecclesiastico metropolitano e di quello interdiocesano sardo

È in programma per la mattinata di oggi, dalle 10.30 presso l’aula magna del Seminario arcivescovile di Cagliari, è previsto il “Dies iudicialis 2023”. L’evento si svolgerà alla presenza di mons. Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari, segretario generale della Cei e moderatore del Tribunale ecclesiastico metropolitano di Cagliari e di appello del Tribunale ecclesiastico interdiocesano sardo (Teis) e Tribunale ecclesiastico interdiocesano Nuoro-Ogliastra (Teino), e del Tribunale ecclesiastico interdiocesano sardo.

L’evento – viene spiegato in una nota – avrà come principale ospite mons. Alejandro Arellano Cedillo, decano della Rota romana, il Tribunale della Santa Sede che nella Chiesa è Tribunale di appello universale, elabora la giurisprudenza per le cause matrimoniali, e costituisce un punto di riferimento imprescindibile per i Tribunali locali. “La presenza del decano – si legge – è particolarmente significativa, data la sua esperienza nel campo delle cause di nullità matrimoniale e l’autorità che rappresenta, per la capacità di indirizzo che l’attività della Rota costituisce nell’ambito canonico”.

Il tema affrontato quest’anno sarà di grande rilevanza pastorale e giuridica: “Immaturità psico-affettiva e consenso matrimoniale”.

Alla conclusione dell’incontro saranno presentati i dati riassuntivi del Teis, tribunale che in materia matrimoniale raggruppa otto diocesi della Sardegna (ad eccezione di Nuoro e Lanusei) e quelli del Tribunale metropolitano di Appello per tutta la Sardegna.

