Giornata missionaria mondiale: Jesi, stasera a Moie la veglia di preghiera presieduta da mons. Rocconi

Alla vigilia della Giornata missionaria mondiale che si celebra in tutta la Chiesa domenica 20 ottobre sul tema “Un banchetto per tutte le genti” (Mt 22,9), la chiesa Santa Maria a Moie ospiterà la veglia diocesana missionaria presieduta dal vescovo di Jesi, mons. Gerardo Rocconi. Il momento di preghiera e di riflessione avrà inizio alle 21.15 e prevede la meditazione su alcuni passaggi del Messaggio di Papa Francesco per la Giornata missionaria mondiale di quest’anno. “Per esprimere ancora la nostra vicinanza ai missionari e alle missionarie di oggi e per fare memoria di chi, prima di loro, ha dedicato la sua vita al prossimo in tante parti del mondo, i fedeli della diocesi – si legge in una nota – sono invitati a prendere parte alla veglia per ascoltare le testimonianze, per affidare al Signore il servizio dei missionari e delle missionarie, per invocare il dono della pace”.

Oltre al parroco don Igor Fregonese e al viceparroco don Gianni Piersimoni, saranno presenti il direttore del Centro missionario diocesano, diacono Emilio Capogrossi, padre Francesco Pettinelli, responsabile della Segreteria delle Missioni estere dei Cappuccini delle Marche con sede a Recanati, la volontaria Edda Guerro e il gruppo dell’associazione “Il Battito” che collabora con la missione delle Suore carmelitane missionarie in Tanzania. Don Luigi Carrescia, sacerdote fidei donum della diocesi di Jesi in Brasile, le missionarie saveriane suor Rosanna Bucci e suor Emanuela Bucci, padre Angelo Cappannini dall’Indonesia e padre Mauro Mollaretti dal Giappone faranno avere una loro testimonianza che sarà letta durante la veglia.

“A ogni partecipante – conclude la nota – saranno offerti due doni simbolici di oggetti che abbiamo a portata di mano e che spesso non valorizziamo o sprechiamo: due giornali diocesani di altre città italiane che seguono la vita dei missionari e missionarie in ogni parte del mondo e una saponetta confezionata con i ritagli di stoffa”.

