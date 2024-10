Rinnovamento nello Spirito: domani a Varazze la 44ª Convocazione regionale della Liguria

Sarà Varazze, in diocesi di Savona-Noli, ad ospitare domenica 20 ottobre presso il palazzetto dello sport, la 44ª Convocazione regionale dei gruppi, dei cenacoli e delle comunità del Rinnovamento nello Spirito Santo della Liguria. I temi della giornata saranno “Voi siete la luce del mondo”, tratto da Matteo 5,14, e “Siete figli del Dio vivente” da Osea 2,1. Sarà una giornata di preghiera, lode, giubilo e ringraziamento aperta a tutti e in concomitanza con la canonizzazione della beata Elena Guerra, fondatrice della Congregazione delle Oblate del Santo Spirito, che alla fine del XIX secolo si prodigò anche presso Papa Leone XIII affinché la Chiesa riscoprisse l’azione dello Spirito Santo, spiega una nota. Ospite e relatore sarà don Fulvio Bresciani, delegato nazionale per l’ambito sacerdoti dell’associazione laicale cattolica. Il programma prevede alle 9 l’accoglienza, a mezzogiorno l’adorazione eucaristica, alle 16 la messa e alle 17.30 circa la conclusione. Nel corso dell’evento si terrà il Meeting bambini per i più piccoli.

