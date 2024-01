Svizzera: Missio, oltre 1,3 milioni di euro raccolti dai Cantori della Stella nel 2023. Al via la campagna 2024 per l’Amazzonia

1,4 milioni di franchi: questa la cifra raccolta dai bambini coinvolti nella campagna “Cantori della Stella” nel 2023. L’equivalente in euro di più di1,3 milioni sarà devoluto in favore dei bambini in condizioni disagiate in Africa, America Latina, Asia e Oceania. I fondi, si legge in un comunicato diffuso oggi da Missio Svizzera, saranno utilizzati nei settori dell’istruzione, dell’alimentazione, della salute, della protezione dell’infanzia, della pastorale e dell’integrazione sociale. Il comunicato annuncia anche la nuova campagna di Missio 2024 “Cantori della stella” denominata “Insieme per la nostra terra in Amazzonia e nel mondo”. La campagna si concentrerà sulla salvaguardia del Creato e sulla conservazione delle risorse vitali per le generazioni future e vedrà coinvolti 10mila Cantori e della Stella e quasi 2mila accompagnatori in tutta la Svizzera. Missio Svizzera è ramo svizzero delle Pontificie Opere Missionarie attivo in 120 paesi che mira a uno “scambio e una condivisione tra Chiese”, tramite sensibilizzazione, campagne e raccolte di fondi.

