Giornata della Memoria: Sant’Egidio, “dalla Shoah un monito al mondo”

“Il ricordo dell’abisso di Auschwitz costituisce un passaggio ineludibile per il futuro del mondo, in un momento in cui il razzismo e l’antisemitismo sono risorgenti anche nelle società europee”, così afferma la Comunità Sant’Egidio in un comunicato. “Mentre la generazione dei testimoni va scomparendo, la loro memoria arricchita dalla conoscenza dei fatti storici, deve permeare la coscienza del mondo contemporaneo”. “A 79 anni dalla liberazione del campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau, il Giorno della Memoria, che si celebra il 27 gennaio, è momento di ricordo e di riflessione del più grande crimine della storia” si legge nel comunicato. “L’antisemitismo non riguarda solo gli ebrei, ma minaccia tutti perché mina le ragioni del vivere insieme e la pace”.

