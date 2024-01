A Sua Immagine: gli appuntamenti da non perdere per sabato 27 e domenica 28 gennaio su Rai Uno

Sarà ospite di A Sua Immagine, trasmessa su Rai Uno, nella puntata di sabato 27 gennaio alle ore 16, Elettra Marconi, figlia dell’inventore Guglielmo Marconi, uno dei padri della radiofonia moderna. Quest’anno si celebrano i 150 anni dalla nascita del famoso inventore, vincitore del Premio Nobel per la Fisica nel 1909 e realizzatore della prima emittente radiofonica italiana, la Radio Vaticana, creata nel 1929 su richiesta di Papa Pio XI. Marconi non era solo un uomo di scienza, ma anche un uomo di pace profondamente convinto che le sue creazioni potessero cooperare per la pace universale. Lo racconterà la figlia Elettra insieme a degli aneddoti familiari. Nella stessa puntata, continua il viaggio di Don Andrea Lonardo, accompagnato dalle ragazze Chiara e Ginevra alla scoperta del Giro delle Sette Chiese: sabato conosceranno la Basilica di Santa Croce in Gerusalemme, famosa per le reliquie legate alla Passione di Gesù. Durante la puntata anche la storia di Nicoletta Bertorelli, insegnante di filosofia, che con i suoi ex compagni del liceo, dopo quarant’anni, decide di prendersi cura del loro professore di filosofia rimasto solo e senza famiglia. Domenica 28 gennaio alle ore 10.30 Rai Uno, A Sua Immagine dedicherà la puntata alla preghiera del Padre Nostro, avendo dato Papa Francesco l’avvio ufficiale all’anno della preghiera in vista del Giubileo 2025. Lorena Bianchetti approfondisce il tema con lo scrittore Erri De Luca e don Marco Pozza, Cappellano del carcere Due Palazzi di Padova. Saranno inoltre ospiti della trasmissione il card. Gianfranco Ravasi, Bruno Vallefuoco, Don Giovanni Biallo e padri carmelitani dell’Eremo del Deserto di Varazze. A seguire alle 10.55, dopo il notiziario condotto da Paolo Balduzzi, la linea passerà alla messa, trasmessa in diretta su Rai Uno dalla Cattedrale di Santa Maria Assunta di Gerace (Reggio Calabria). Alle 12 verrà trasmesso l’Angelus recitato da Papa Francesco da Piazza San Pietro.

