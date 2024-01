DIocesi: Vittorio Veneto, il 29 gennaio doppio appuntamento dedicato a don Costantino Vendrame

Sarà la chiesa parrocchiale di San Martino di Colle Umberto ad ospitare il doppio appuntamento dedicato a don Costantino Vendrame, alla presenza del postulatore della causa di beatificazione don Pierluigi Cameroni. Lunedì prossimo, 29 gennaio, alle 20.30 – informa la diocesi – si terrà una veglia di preghiera diocesana, presieduta dal vescovo di Vittorio Veneto, mons. Corrado Pizziolo, mentre martedì 30 gennaio alle 19 sarà la volta della messa solenne, presieduta da don Cameroni e animata dai gruppi di impegno pastorale e missionario, dai giovani e dai ragazzi dell’unità pastorale di Colle Umberto e dal coro parrocchiale. I due momenti sono stati programmati per ricordare e celebrare i cento anni dall’ordinazione e dell’arrivo del Servo di Dio don Costantino in terra di missione, a Shillong nell’Assam (India). L’organizzazione è a cura dell’unità pastorale di Colle Umberto in collaborazione con alcuni uffici pastorali della diocesi di Vittorio Veneto, in particolare il Centro missionario diocesano. La veglia di preghiera proporrà un momento di adorazione eucaristica e l’intervento del postulatore, che sta seguendo la causa di beatificazione del missionario salesiano, originario di San Martino di Colle Umberto. In chiesa sarà possibile vedere diversi poster che sono stati collocati per aiutare i fedeli a cogliere l’importanza e la particolarità dell’azione missionaria di don Vendrame. È possibile seguire la veglia in diretta sulle frequenze de La Tenda Tv (Canale 19 smart tv, Facebook, YouTube).

