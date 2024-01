Diocesi: Trento, il 19 gennaio presentazione del libro “Fondati sulle rocce” di Mauro Neri. Presente l’arcivescovo Tisi che ha firmato la prefazione

Sarà presentato venerdì 19 gennaio, alle 17.30 presso l’aula magna del Polo culturale Vigilianum, in via Endrici 14 a Trento, il libro “Fondati sulle rocce – 25 storie di eremiti trentini”, edito da VitrenD, ultima fatica di Mauro Neri, il noto scrittore trentino, autore di quasi trecento pubblicazioni, ispirate in gran parte da vicende e leggende del territorio trentino. Sarà presente anche l’arcivescovo Lauro Tisi, autore della prefazione al volume, nella quale – tra le altre cose – ha scritto: “Le parole sfumano nella tradizione leggendaria, certo, ma restituiscono spaccati di teologia autentica e innovativa, a me particolarmente cari, capovolgendo l’immaginario diffuso del Dio onnipotente e giudice”.

Nel suo stile accattivante, spaziando per le nostre valli e basandosi su note storiche rivestite da una fantasia verosimigliante, Neri propone un’inedita galleria di venticinque ritratti di eremiti che vissero in Trentino, dando vita a luoghi di ricovero, assistenza e spiritualità, alcuni ancora ben conservati e frequentati, altri di cui restano solo poche tracce e qualche ricordo. Il testo dispone anche di una mappa di riferimento e ogni capitolo presenta alcune note utili per avvicinarsi agli eremi presentati nei singoli racconti.

L’incontro sarà coordinato da Diego Andreatta, direttore di Vita Trentina.

