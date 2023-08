Papa in Portogallo: card. Clemente, “lei è il più giovane dei giovani che si trovano qui”

“Lei è stato sempre con noi, incoraggiandoci a portare avanti la concretizzazione della Giornata, superando rinvii e ostacoli che non sono mancati”. È il saluto e il ringraziamento al Papa del card. Manuel Clemente, patriarca di Lisbona, all’inizio della Messa finale della Gmg al Parque Tejo di Lisbona. “Questa Giornata è stata specialmente Sua, Santo Padre, e dei giovani che ha convocato qui”, ha proseguito il cardinale: “E così sarà ricordata in futuro, come momento decisivo per una generazione che edificherà un mondo più bello e più fraterno”. “In questa Santa Messa tutti si uniscono a Lei, rendendo grazie a Dio per la Giornata Mondiale della Gioventù Lisbona/2023”, ha detto il patriarca di Lisbona: “E come accade con tutto ciò che viene restituito a Dio, anche questo momento finale ritrova la sua originaria freschezza. La stessa, che né l’età né i problemi di salute tolgono a Vostra Santità. In questo senso lei è il più giovane tra i giovani che qui si trovano”.