Papa in Portogallo: arrivato al Parque Tejo per la messa finale della Gmg

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

Papa Francesco è arrivato dai “suoi” giovani, per l’atto finale della Gmg: la Messa al Parque Tejo, dove da ieri sera ci sono un milione e mezzo di giovani che lo abbracciano. Al termine della Messa, dopo l’indirizzo di saluto del Prefetto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, card. Kevin Joseph Farrell, il Santo Padre consegna le croci della Gmg ad alcuni rappresentanti dei giovani dei cinque continenti e annuncia la Sede e l’anno in cui avrà luogo la prossima Gmg. Prima della recita dell’Angelus, il Papa rivolge ai giovani e ai pellegrini presenti alcune parole di saluto. Dopo la benedizione finale, rientra in auto alla nunziatura apostolica di Lisbona dove pranza in privato.