Gmg Lisbona: a Loreto i giovani seguono la Veglia in comunione con il Papa

Loreto, i giovani in prcessione (Foto Ugo Bogotto)

A Loreto i ragazzi che non hanno potuto andare a Lisbona si sono incontrati “per vivere l’esperienza della condivisione, della preghiera in ascolto delle parole di Papa Francesco per i giovani”.

Secondo quanto riporta la pagina ufficiale Fb del Santuario Pontificio della Santa Casa, dopo aver vissuto, “in virtuale collegamento” con Lisbona, la Veglia con il Pontefice, a Parque Tejo, i giovani si sono recati in processione con l’effige della Vergine Lauretana alla Santa Casa, “per attingere nel luogo dove Maria ha detto il suo Sì, il coraggio e la determinazione per rispondere sempre Sì alla chiamata del Signore”. La conclusione, questa mattina con la Messa celebrata dall’arcivescovo mons. Fabio Dal Cin.