Gmg Lisbona: risveglio all’alba al “Campo da Graça”. Notte “magica”. Il milione e mezzo di giovani ora sono pronti per la messa col Papa

(Foto SIR)

Il risveglio (quasi) per tutti è stato al sorgere del sole. In genere è trascorsa tranquilla la notte al “Campo da Graça” (Parque Tejo), dove si sta svolgendo l’ultimo tratto della Gmg2023. “Atmosfera magica nel settore C02”, racconta un giovane alle prime luci dell’alba. “Vedere migliaia e migliaia di giovani costruire accampamenti improvvisati sotto il cavalcavia per assistere alla veglia e poi trascorrere la notte assieme in attesa della celebrazione odierna dà un segnale di speranza dirompente”.

Una ragazza dorme fin quasi la celebrazione della messa. Attorno a lei un gruppo di ragazzi, anglofoni, canta: sono accompagnati da una chitarra.

Più in là c’è la fina davanti alle toilette chimiche. “Disorganizzazione all’ennesima potenza”, dice un altro.

“Risveglio molto presto, il resto – spiega un sacerdote – meglio conservarlo nel segreto del cuore”.

C’è anche chi ha trascorso nella notte momenti intensi di preghiera nella cappellina. Ma adesso è tempo di raccoglimento. Inizia la celebrazione eucaristica.