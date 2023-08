Scuola cattolica: Fidae, il 28 agosto a Torino l’incontro “La scuola meritata” in vista del nuovo anno

“La scuola meritata significa che davvero ogni singolo alunno si merita la scuola migliore per lui, che sappia accoglierlo, capire i suoi punti di forza, valorizzare le sue attitudini e prepararlo adeguatamente per il futuro”. Così la presidente nazionale Fidae, Virginia Kaladich, spiega la scelta del titolo della sessione pubblica del prossimo Consiglio nazionale della Federazione che si terrà presso Palazzo Madama a Torino, il 28 agosto, dalle 9,30 alle 13. I lavori sono aperti a dirigenti scolastici, docenti, educatori e genitori, nell’ottica di saldare sempre di più il legame e la rete tra il corpo docenti, le famiglie, gli alunni e le istituzioni in vista del nuovo anno scolastico che si aprirà a breve.

La mattina del 28 agosto sarà aperta dai saluti istituzionali da Elisabetta Rattalino, segretaria generale Fondazione Torino Musei, cui seguirà l’intervento della presidente Kaladich. Previsti interventi di saluto del vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani, che invierà un video, e del ministro dell’Istruzione del merito Giuseppe Valditara. Seguiranno i saluti del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, del sindaco di Torino Stefano Lo Russo, del direttore dell’Ufficio nazionale educazione, scuola e università della Cei, Ernesto Diaco, del direttore della Pastorale scolastica della diocesi di Torino don Roberto Gottardo, e del direttore dell’Ufficio scolastico regionale Stefano Suraniti.

La seconda parte della mattinata è riservata ai contributi scientifici e sarà aperta da Rossano Sala, ordinario di Teologia pastorale e Pastorale giovanile preso l’Università Salesiana di Roma che porterà un contributo su “Conversioni sinodali e dinamismi educativi. Il cammino della Chiesa interpella il mondo della scuola”. A seguire l’intervento di Domenico Simeone, ordinario di Pedagogia generale e preside della Facoltà di Scienze della formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore che terrà una relazione intitolata “L’educazione alla sinodalità attraverso il service learning”.

La terza parte del convegno è dedicata ad un confronto di esperienze concrete: “La leadership trasformazionale come punto di forza per un’azione educativa vincente” è intitolato l’intervento dell’Istituto Madre Mazzarello dell’Istituto Maria Ausiliatrice di Giaveno (Torino). “La felicità come condizione, strategia e metodo per appassionarsi allo studio” è invece la relazione affidata ai docenti dell’Istituto Pascal di Chieri (Torino). Dopo un dibattito si terranno le conclusioni, affidate a Daniela Mesiti, presidente Fidae Piemonte-Val D’Aosta.