“Cristiani in ricerca”: a Camaldoli tre giorni su “Generatività sostenibile – Demografia, vita, futuro nel tempo della crisi ambientale”

I partecipanti all'dizione dello scorso anno (Foto CiR)

“Generatività sostenibile – Demografia, vita, futuro nel tempo della crisi ambientale”: è il tema del tradizionale incontro estivo di “Cristiani in ricerca” presso il Monastero di Camaldoli, che si terrà da venerdì 25 a domenica 27 agosto. “Per questa dodicesima edizione – si legge in un comunicato – il gruppo di giovani adulti tra i venti e i quarant’anni ha deciso di fermarsi a riflettere sulla tematica della generatività, in particolare legata alla situazione climatica e ambientale e a interrogarsi da giovani chiamati proprio alla generatività come immaginare un futuro percorribile per il mondo del nostro tempo”. “In uno scenario di grande incertezza e di crisi permanente, mettere al mondo dei figli può sembrare un azzardo. Che cosa significa, nell’esistenza di un potenziale genitore, fare spazio ad una nuova vita? Questa è la domanda che ci vuole guidare nella riflessione di questi giorni”, aggiungono i promotori.

Il momento di approfondimento si aprirà con l’intervento del professor Gerolamo Spreafico, docente in Scienze della formazione presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e collaboratore del Gruppo di ricerca sulla Generativa sociale, che guiderà i presenti in una riflessione dal titolo “Generatività sostenibile: tra crisi ambientale e crisi demografica”. Nel pomeriggio seguiranno alcuni laboratori tematici “che esamineranno la tematica della tre giorni dalla prospettiva esistenziale, educativo-formativa ed economico-giuridica”. Infine, la domenica mattina due giovani genitori condivideranno “la loro esperienza di vita e la riflessione che accompagna la loro quotidianità”.

Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi alla Foresteria del Monastero di Camaldoli: tel. 0575 556013 – email: foresteria@camaldoli.it.