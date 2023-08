Papa Francesco: “estirpare odio e violenza. Deporre le armi e ridurre spese militari per convertirle in aiuti umanitari”

“È nostra responsabilità aiutare a estirpare dai cuori l’odio e la violenza. Incoraggiamo a deporre le armi, a ridurre le spese militari per provvedere ai bisogni umanitari, a convertire gli strumenti di morte in strumenti di vita”. Così Papa Francesco, nella Giornata mondiale dell’aiuto umanitario, rilancia con un tweet dal suo account @Pontifex l’appello a deporre le armi per incoraggiare una cultura a favore del sostegno ai più bisognosi.

