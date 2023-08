Abruzzo e Molise: domenica 20 agosto pellegrinaggio regionale delle famiglie a L’Aquila per l’Anno della misericordia

Domenica 20 agosto giungeranno in pellegrinaggio a L’Aquila un centinaio di famiglie provenienti dalle undici diocesi della regione ecclesiastica Abruzzo-Molise.

L’incontro è stato organizzato dalla Consulta regionale di Pastorale familiare della Ceam (Conferenza episcopale abruzzese-molisana), guidata da don Sabatino Fioriti, in occasione dell’Anno della misericordia, l’indulgenza concessa da Papa Francesco all’indomani della sua visita pastorale a L’Aquila, che ha prolungato per un anno intero la Perdonanza celestiniana.

Dopo gli arrivi presso l’hotel Canadian, alle ore 10,30 Laura Paladino, biblista e docente presso la Pontificia Università Gregoriana. guiderà una lectio divina sul tema “La lavanda dei piedi: vocazione e servizio”. Dopo i tavoli di confronto tra i convenuti, le famiglie si recheranno nella basilica di S. Maria di Collemaggio per la celebrazione penitenziale presieduta da mons. Emidio Cipollone, arcivescovo di Lanciano-Ortona e delegato Ceam per la pastorale familiare. Alle 17 il card. Giuseppe Petrocchi, arcivescovo metropolita de L’Aquila e presidente della Ceam, presiederà la messa nella basilica celestiniana. Al termine della celebrazione è prevista la partenza verso le rispettive diocesi di appartenenza.