Rinnovamento nello Spirito: domani a Licusati (SA) giornata di ritiro ed evangelizzazione nel solco del Progetto Cei sulle “aree interne”

È in programma domani, presso il Santuario SS. Annunziata in Licusati (Salerno) nella diocesi di Teggiano-Policastro, la Giornata di ritiro e di evangelizzazione promossa dalla parrocchia “San Marco Evangelista” dell’omonimo paese e dal Rinnovamento nello Spirito Santo. L’iniziativa, incentrata sul versetto evangelico “Dio ha tanto amato il mondo da donare il suo Figlio per noi” (Gv 3,16), sarà animata da Giuseppe Contaldo, presidente nazionale RnS, don Angelo Barra, e dall’Equipe fratelli anziani del RnS. Il programma, con inizio alle 11, prevede, dopo i canti e la Preghiera comunitaria carismatica, la prima catechesi sul tema, con condivisione assembleare; nel pomeriggio la seconda catechesi sul tema, cui seguirà l’adorazione eucaristica con preghiera di intercessione e guarigione. La messa conclusiva si svolgerà, alle 18.30, presso la chiesa di San Marco Evangelista.

La Giornata rappresenta un segno di continuità con il recente convegno svoltosi a Benevento il 10 e 11 luglio scorso, alla presenza di circa trenta vescovi, provenienti dalle diverse regioni del Paese, che hanno dato vita alla terza tappa di un percorso – avviato nel maggio 2019 – volto a riflettere sulle cosiddette “aree interne”: “territori distanti dall’insieme dei servizi essenziali e spesso penalizzati nell’assegnazione delle risorse – ha spiegato la Cei -, esposti a un processo di decremento progressivo della popolazione, che rischia di comprometterne le ricchezze ambientali e culturali”. Al riguardo, il card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, precisa una nota, “si è fatto voce della necessità di investimenti e infrastrutture che contribuiscano a contrastare le difficoltà legate allo spopolamento delle Aree interne. Nell’offrire la disponibilità e l’impegno della Chiesa, ha invitato anche i Comuni a superare ogni campanilismo e a lavorare insieme secondo una logica di rete”.

Dopo una prima esperienza, il 23 luglio con la Giornata comunitaria condivisa presso la parrocchia “San Nicola” a Centola (SA), alla presenza di mons. Vincenzo Calvosa, Vescovo di Vallo della Lucania, fa seguito questa seconda tappa, che pure vedrà impegnato il presidente del RnS in un’altra “area interna” meritevole di considerazione e dinamismo pastorale.