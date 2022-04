Papa Francesco: Regina Coeli, “un bel segno di speranza l’incontro con più di 50 mila adolescenti italiani”

“Oggi pomeriggio qui in piazza incontrerò più di 50 mila adolescenti provenienti da ogni parte dell’Italia”. Ad annunciarlo ai fedeli riuniti in piazza San Pietro per il Regina Caeli è stato il Papa, riferendosi al pellegrinaggio e all’incontro di preghiera degli adolescenti italiani con il Santo Padre – che culminerà nella Veglia presieduta da Francesco alle 18 in piazza San Pietro – promosso dalla Cei. “Un bel segno di speranza”, ha commentato il Papa: “già ce ne sono alcuni, per questo la piazza è preparata così”. “A tutti auguro di vivere questi giorni pasquali nella pace e nella gioia che vengono dal Cristo Risorto”, ha concluso il Papa: “Per favore, continuate a pregare per me”.