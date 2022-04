Papa Francesco: arrivato in piazza San Pietro per l’incontro con gli adolescenti italiani. In papamobile fino a via della Conciliazione

Il Papa è arrivato in piazza San Pietro, dove 80 mila adolescenti provenienti da tutta Italia – secondo il dato riferito dai presentatori del momento di accoglienza – lo aspettano per vivere con lui un momento di incontro e di preghiera, in occasione del pellegrinaggio promosso dal Servizio nazionale per la pastorale giovanile della Cei sul tema #Seguimi. Oltre ai ragazzi – che nel momento di festa che ha preceduto l’arrivo del Santo Padre, insieme ad alcune testimonianze, hanno ascoltato cantare Blanco, il vincitore di Sanremo, e Matteo Romano, un altro loro coetaneo che ha riscontrato un grande successo nello stesso Festival – sono presenti oggi in piazza San Pietro circa 60 vescovi e numerosi sacerdoti, religiosi, religiose, educatori e responsabili di associazioni, di movimenti e di comunità. Dopo la testimonianza di Mattia Piccoli e il saluto del card. Bassetti, il Papa pronuncerà un discorso. Intanto la fila interminabile dei ragazzi, illuminata dal sole di Roma, arriva fino a via della Conciliazione. E proprio per raggiungere tutti Francesco si è spinto fino a lì con la papamobile, acclamato dalla folla festante che ha scandito il suo nome.